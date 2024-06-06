SAINT LAURENTサンローラン　二つ折り財布

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商品詳細
SAINTLAURENTサンローラン 二つ折り財布素材：レザーカラー：ブラックサイズ：【ウォレット】縦：9/横：12/厚み：2使用感はあります，全体的に綺麗な状態です。目立った傷等はありませんが、細かい傷等の見落としがあるかもしれません。全て載せきれていませんがその他状態は写真にてご確認下さい東武サンローランで購入しましたが、使わなくなったので出品します。商品につきましては本物（正規品）でございます。神経質な方は購入をお控えください。
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