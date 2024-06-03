スクエアバックル付きエレガントベルト/トリヨンレザー ブラック

（商品名）スクエアバックル付きエレガントベルト/トリヨンレザーブラック（色）Black（大きさ）85（付属品）箱、レシート原本（状態）8/10（その他）2023年3月1日に大丸心斎橋にて購入。レシート原本もお付けいたします。シンプルで主張のないベルトが上品です。白のメッセージカードに関しては私の名前とメッセージが書かれているため付属することができませんのでご了承ください。オンライン完売です。ゴールデンサイズの85ですのでご検討ください。



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