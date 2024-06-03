80s ニューエラ NY ニューヨークヤンキース キャップ 激レア 小さいサイズ

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商品詳細
【特徴】大変希少な80年代のニューエラで鉄板のニューヨークヤンキースです。6パネル、ツバ裏グリーンで本体はネイビーカラー。サイズタグはカットされていますが67/8のサイズです。※小さめなので女性や頭の小さい方、コレクターの方向きです。かなり状態がいいので条件合う方にはおすすめです。中古に慣れている方のみご検討ください。とくにサイズはご注意ください。※コンパクトにして宅急便コンパクトで発送予定です。【サイズ】67/8内寸実計測（およそ）55,5cm他の出品も是非ご覧ください！↓#ハピマンの部屋
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