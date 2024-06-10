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【美品】PRADA リングベルト
商品番号 U71965307223
商品名

【美品】PRADA リングベルト
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンプラダのリングベルトです。カラー▶︎カーキのようなグレーのような中間色サイズ▶︎85ほぼ状況しておりませんので美品ですが、気になる方はご遠慮下さい。袋の状態はやや悪いですがお付けします。
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