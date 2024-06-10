シザーハンズ　Tシャツ エドワード　ティム・バートン　ムービーT ブラック　L

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★フォロー割・おまとめ割ございます★ご購入前に『フォロー割希望』又は『おまとめ買い希望』とコメント欄にてお知らせください！お値段・おまとめ等変更致します。※基本的に値下げから24時間以内のご購入をお願いしております。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ご覧いただきありがとうございます。【商品説明】EdwardScissorhands（シザーハンズ）のビッグプリント Tシャツです。ジョニー・デップとウィノナ・ライダーが可愛くて切ないファンタジー。状態良好です。ブラック【サイズ】【肩幅】47センチ【身幅】54センチ【着丈】72センチ【袖丈】23センチ※お手持ちのお気に入りサイズの衣類を、採寸されて比較していただくとサイズ感がわかりやすいかと思います。【コンデションタイプ】・・・NM【M】新品・デッドストック【NM】新品同様に綺麗なコンディション【EX+】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【EX】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【VG+】使用感と部分的に若干のダメージや汚れあり【VG】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【G】ジャンク品(コレクションなどに)※入荷中したお品物はクリーニング後、スチームアイロンにてお手入れさせていただいております。基本的に即購入OKコメント不要早い者勝ちでお願い致します。※画像の色については光の加減やお使いの機器により、実物とは若干色合いが異なる場合がございます。※購入いただいた商品に万が一大きな不備がございましたら受取評価前にご連絡ください。出来る限りのご対応をさせていただきます。上記を十分にご理解頂いた上での取引をお願い致します。no.1209404140