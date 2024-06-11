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NORIKIYO\"TheGamiharaTimes\"T-shirt【TheGamihapaTimes】\"Thisisacriminalstatementfromme.”FUCKTHAPOLICE!!!!!\"Hey,Mrprosecuter.Ihavagunloadedwithryhmes.Isthiscrime?”COLOR:BLACKSIZE:LARGE着丈:76cm身幅:56cm裄丈:49cm2022年8月に、“末端価格1億1000万円の乾燥大麻約１８・４キロを熊本県山鹿市内の建物で営利目的で栽培していた”というセンセーショナルなニュースと共に逮捕という報道が為されたNORIKIYO。しかし、それは彼が主張する事実とは全く異なる報道内容だった。NORIKIYOは、あくまでもアメリカでは処方が許されている持病の治療の為の物で営利目的では無く、量にも齟齬が有ると主張。営利目的とする確たる証拠も無く立件され、自白を取ろうとするも完黙。判決を待つ保釈中という状況の中で、赤裸々な訴えと共に勾留中に大半の歌詞を書き上げたという非常にセンセーショナルな10thアルバム『犯行声明』を2023年6月22日YUKICHIRECORDSからリリース。プロデュースはBACHLOGICという最強布陣。曲間に差し挟まれるニュース報道音声のコラージュ、記者会見や取調室を再現したスキットは、メディアや司法や警察権力を嘲笑うかの様な痛快さが炸裂している。又、この国に蔓延る国家権力の横暴や矛盾、時代遅れな『常識』や法制度、ひいては国家の戦争や死刑は何故リーガルなのか？という問題にまで、舌鋒鋭くクールに切り込んでゆく非常にリアルな問題作でもある。そしてこのアイテムは、そのタイミングと同期して予約開始、7月30日に発売された非常に挑発的でレアなTシャツである。#NORIKIYO#theGAMIHARATIMES#BACHLOGIC#SDJUNKSTA#YUKICHIRECORDS#LILYUKICHI#犯行声明#ZAKAI#TEE#SOLDOUT#2023