メルカリ便✨FENDI✨ズッカ柄　大判ハンカチ

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シックで、お洒落な「FENDI（フェンディ） 大判ハンカチ ズッカ柄」です。縁取りに「FENDI ロゴ」、同色の５種類の「FENDI 模様」が、素敵です。ブラウン「ロゴ＆ロゴマーク 刺繍」が、お洒落です。男女兼用で、ご使用して頂けると思います。ハンカチとしてだけでなく、お部屋に飾って頂いても、素敵だと思います。（49×49cm 百貨店で購入）「フェンディ」や、ブランド、ヴィンテージ、昭和レトロな感じが、お好きな方にお薦めです。＊若干、お写真とお色が違います。 ご了承くださいませ。￥15,000均一♡送料無料♡✨一度、人の手に渡った物としてご了承の上、 ご購入をお願い致します。✨未使用ですが、しわがあります。気になさらない方のご購入をお願い致します。自宅保管であることをご理解ください。＊不慣れな為、返信・配送が遅くなる場合がございますが、 ご了承くださいませ。安心・安全のメルカリ便（ネコポス）での配送です。＊折り畳んで、ビニール袋＆封筒に入れて送ります。 ご了承くださいませ。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）