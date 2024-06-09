リーバイス ベルト ヴィンテージ 牛革Levis プリント サドルマン 美品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。リーバイスベルトヴィンテージ牛革Levisプリントサドルマン美品です。コレクションとして持っていました。自身では使用してないので全体的に綺麗です。状態は画像からご確認願います。年代は良く分かりません。￼ベルト穴5個ベルト素材 牛革実寸長さ 92.5センチ幅3.9センチ画像9.10枚目参照★注意★気になる事がありましたら何でも質問して下さい。あくまで古着ですので、完璧な美品をお求めの方は購入を遠慮下さい。以上、ご検討宜しくお願い致します。#LEVIS#Levis#リーバイス#Levi's#リーバイス501#ベルト#レッドタブ#ヴィンテージ#ビンテージ#ジーンズ#ジーパン#デニム素材···本革
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