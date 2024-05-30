クロムハーツ　Tシャツ　半袖　星条旗 プリントロゴ　Mサイズ

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ラベルを取ってしまいましたが、青山店のクロムハーツで購入した正規品です。サイズはMだとは思いますが、サイズ詳細は下記ご覧下さい。【使用感】※写真と合わせてご確認下さい。全体的若干使用感、洗濯での色褪せが多少あります。タグを取ってしまった部分のほつれがあります。→※もしほつれ部分が嫌な場合は内側に入れてこちらで縫いますので仰って下さい。小さい汚れや小傷は多少の毛玉はご了承下さい【サイズ】Mサイズ(タグ無しですが目安で記載しております)着丈：約71ｃｍ肩幅：約46ｃｍ脇下身幅：約47ｃｍ袖丈：約21ｃｍ素人採寸の為、誤差ご容赦ください。【カラー】ブラック 黒【素材】コットンだと思います。【商品説明】クロムハーツの星条旗プリントtシャツになります。両面プリント入り、クロムハーツと一目で分かる存在感あるtシャツに、なっております。これからのシーズンに抜群のアイテムになっております。またスクロールラベルのプリントも入っております。カラー...ブラック 黒袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋