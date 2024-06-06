ルイヴィトン　LOUIS VUITTON ポルトフォイユブラザNM

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商品詳細
ブランド：ルイ・ヴィトンLOUISVUITTONタイプ：ポルトフォイユブラザNMサイズ：W#7100mmxH#J190mmxD$20mm内側：小銭入れx1札入れ・ポケットx5カード入れ×17※実寸計測材質：グレインレザー色：モノグラムウォーターカラー（ブルー）付属品:箱等なく、写真の財布本体のみ状態：新品に限りなく近い外側：見た限り傷なし角：見た限りスレ等なし縁：ほんの少し小傷のようなものあり内側：小キズ、シワ感、汚れなど目立つものなし金具：特に大きな傷なし正規店舗にて購入後、一度も使用しておりません。自宅内にて手に取ったりしていました。目視では確認できない小傷等あるかと思いますが、ご了承いただける方のみお買い求めくださいませ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー財布形···長財布
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