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WTAPS T15 BELT SYNTHETIC ベルト
商品番号 Q95765739876
商品名

WTAPS T15 BELT SYNTHETIC ベルト
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPST15BELTSYNTHETICベルト231MYDT-AC01再生可能資源を含むシンセティックレザーを使用した15mm幅のベルト。カラー:ブラックサイズ:L状態:2.3回短時間での使用23SSの物になります、2.3回短時間での使用でしたので若干の皺が入ってますが、それ以外に目立った傷や汚れもなく綺麗だと思います。(見落としてる部分もあるかも知れませんがご理解下さい。)古着慣れされている方なら問題ないかと思います。神経質な方はご購入ご遠慮ください。素材···フェイクレザーカラー···ブラック
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