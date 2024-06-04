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オフホワイトOFF-WHITE QUOTE YEN WALLET 長財布
商品番号 I56017535236
商品名

オフホワイトOFF-WHITE QUOTE YEN WALLET 長財布
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 12,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OFF-WHITE”FORMONEY”QUOTEYENWALLET1年ほど使用していました。その後数年は保管のみしておりました。使用感がございますが、まだまだご使用いただける財布になります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。値引き交渉はご遠慮ください。値下げのコメントに対しては返信しておりません。ご了承ください。
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