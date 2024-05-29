90sUSA製 バナナリパブリック マップ 地図 白 ポケットTシャツ ワンポケ

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90sUSA製バナナリパブリックマップ地図白ポケットTシャツワンポケポケTオールドバナリパbananarepublicvintageヴィンテージ地球儀sizeM表記/MADEINUSA/袖、裾共にシングルステッチ着丈:68cm身幅:57cm肩幅:54cm袖丈:13cm※古着商品に不慣れな神経質な方のご購入はお控えください。・背面プリント上小着色カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬