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90sUSA製 バナナリパブリック マップ 地図 白 ポケットTシャツ ワンポケ
商品番号 V94038809641
商品名

90sUSA製 バナナリパブリック マップ 地図 白 ポケットTシャツ ワンポケ
ブランド名 バナナリパブリック
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sUSA製バナナリパブリックマップ地図白ポケットTシャツワンポケポケTオールドバナリパbananarepublicvintageヴィンテージ地球儀sizeM表記/MADEINUSA/袖、裾共にシングルステッチ着丈:68cm身幅:57cm肩幅:54cm袖丈:13cm※古着商品に不慣れな神経質な方のご購入はお控えください。・背面プリント上小着色カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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