美品 本 カイマン クロコダイル ワニ革 長財布 黒 ブラック

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サイズ実寸（平置き個人測りです） 横幅１８.５ｘ縦１１ｘ幅４ｃｍ位です。使用感少なく見た目綺麗だと思います。角スレ、傷、汚れが少しあります。写真をご確認下さい。写真に写っているものが商品のすべてとなります。匂い、傷当、神経質な方、完美をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。敏速な、受け取り報告、連絡、を出来る方のみでの入札をお願い致します。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革