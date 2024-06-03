James Charlotte(ジェームスシャルロット) マフラー

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商品詳細
JamesCharlotte(ジェームスシャルロット)マフラー新品 未使用になります。色 黒定価7900円＋税糸をツイストさせて編んでありしっかりとした厚手になります。これから寒くなりますので重宝するアイテムです。ブランド表記/JamesCharlotte生産国/イギリス採寸結果(平置き寸法)▪️長さ160cm▪️幅24cm素人採寸のため、若干の誤差はあります。自己紹介をお読みください。#jamescharlotte#ジェームスシャルロット#シャルロット#ジェームス#マフラー#新品#未使用カラー···ブラック柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/scissoring537896.html
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