カラー···ブラック専門店で買って使わず置いてまま紙袋、カッパ、箱を全て揃えています長く愛用して頂けます^_^■サイズ(約)縦19cm横10.5cmマチ1.5cm■素材牛革(本革)■カラーブラックネロ■仕様開閉:オープン 内側:札入れ×1、オープンポケット×1、カードポケット×10ファスナー付小銭入れ×1■付属品布袋・ブランド箱■商品説明存在感抜群のイントレチャートの長財布です。ジップ式小銭入れ、札入れ、マルチポケットに加えカードポケットは11も付いているので容量も抜群。スマートな見た目と使い勝手の良さで普段使いにぴったりです。カラーも一番人気のカラーで



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