XXL 美品 パタゴニア レトロX ジャケット ブラック フリース カーディガン

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XXL美品20AWPatagoniaMensClassicRetro-XジャケットブラックパタゴニアメンズレトロXフリースカーディガンブルゾン黒※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【サイズ】[表記]XXL[着丈]約74cm(襟/フードの付け根～裾)[身幅]約69cm(脇下～脇下)[肩幅]採寸不能[裄丈]約98cm(首中心～肩～袖先)[袖丈]約61cm(脇下～袖先)【色柄】Black【素材】本体：ポリエステル100％のボンデッド・シェルパ・フリース。裏地：防風性バリヤーと吸湿発散性を備えた、ハイキュ防臭加工済みのポリエステル100％のワープニット・メッシュ。チェストポケットと襟の外側とウインドフラップ：平織りのナイロン100％。DWR（耐久性撥水）加工済み。【状態】新品から数回着用しました。多少の使用感は見受けられますが、特に気になるような汚れ/ダメージ等は見当たりません。問題なく着用していただけます。全体的に綺麗な状態ですが、新品同様品をお求めの方はご入札をお控えください。【コメント】私自身がPatagonia正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット寒い外から家の中に入ったときのような即時の温かさを感じることができるジャケットです。厚手の６ミリ厚シェルパ・フリースと、吸湿発散性を備え通気性に優れたメッシュのあいだに防風性バリヤーを挟んだ素材は熱を閉じ込め風を遮断し快適な肌触り。腕の動きを促進するYジョイントの袖を採用し、DWR（耐久性撥水）加工済みの縦型ナイロン製ジッパー式チェストポケットと、起毛ポリエステル・メッシュの裏地を備えたジッパー式ハンドウォーマーポケットが付いています。ヒップまでの丈。お探しの方は、この機会に是非ご検討ください。(Ref.No210RO67144)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧