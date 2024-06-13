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【レア】90s デサント期 アディダス 刺繍ロゴ ナイロン フリース ジャケット
商品番号 N58539165274
商品名

【レア】90s デサント期 アディダス 刺繍ロゴ ナイロン フリース ジャケット
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 11,316 円
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商品詳細

フォロー頂けましたらお値下げ努力します！リピーター様は更にお値下げ対応！即購入大歓迎です！☑︎希少な90年代デサントライセンスのアディダス...ブランド/adidasサイズ/M-L採寸/着丈67cm,身幅63cm,肩幅-cm,袖丈-cm裄丈(首裏中心から袖先)91.5cm＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/黒ブラックグレー-------------商品説明-------------90年代デサント期のアディダス刺繍トレフォイルロゴナイロン/フリース切り替えボタンスタジャン/ブルゾンです肉厚な中綿入りフリース素材と光沢あるナイロン素材の切り替えで、メンズLサイズで大きめに着用出来ます現行デザインにない絶妙なレトロ感が可愛いですアウターまとめました。#digdugアウターフォロー割引----------------------------------素材/ポリエステル100%/ナイロン100%原産国/日本製状態/特筆すべき傷、汚れはありません古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。...＊商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。＊タバコ吸いません、ペット飼っておりません...Dig-Dug全商品#UsedselectDigDug素材···サテンカラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなしE
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