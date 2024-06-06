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新品♪ドクターアッシー 本革サイドZIPウォーキング(26ｃｍ4E)
商品番号 X75580273731
商品名

新品♪ドクターアッシー 本革サイドZIPウォーキング(26ｃｍ4E)
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品♪ドクターアッシー本革サイドZIPウォーキング(26ｃｍ4E)◇表記サイズ　：26ｃｍ4E◇実　寸：ヒール高さ約4ｃｍ◇アウトソール最大幅：11.5ｃｍ◇アウトソール長さ　：30.5ｃｍ◇素　材　：天然皮革（本革）◇カラー　：ブラウン　◇商品状態◇長時間歩く旅行に最適な人気のトラベルウォーキング「旅する達人」シリーズ。重厚な見た目に反する軽量設計で足取りも軽やか♪甲革に撥水加工の柔らかな本革を使用しているので、足なじみがよく軽い水汚れも安心です。また、土踏まずアーチにフィットする3D構造のインソールを搭載し、足裏を立体的にサポート。負担の少ないライトな設計新品未使用品♪未使用品ですが個人保管になりますのでご理解いただける方のみご入札お願いいたします。★ご購入前に必ずコメントお願いいたします。沖縄・離島の場合は別途差額送料が必要になりますのでご購入前にその旨お伝えください。
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