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バイカーズウォレット　チェーン付き　ジャンク品
商品番号 E19403144438
商品名

バイカーズウォレット　チェーン付き　ジャンク品
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布バイカーズウォレット使用は数回で、目立つ傷は裏面の右下部分です。使用感は少ないのですがスナップが壊れています。ご理解頂ける方でお願いいたします。チェーン付きです。#カービングウォレット#長財布#バイカーズウォレット
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