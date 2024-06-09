バイカーズウォレット　チェーン付き　ジャンク品

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布バイカーズウォレット使用は数回で、目立つ傷は裏面の右下部分です。使用感は少ないのですがスナップが壊れています。ご理解頂ける方でお願いいたします。チェーン付きです。#カービングウォレット#長財布#バイカーズウォレット
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