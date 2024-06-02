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ロエベ フラグメントケース
商品番号 F37053209002
商品名

ロエベ フラグメントケース
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベフラグメントケースブラック新しい物を購入し、不要となったので出品いたします。約1年ほど使用しており、写真のとおり一部色が変色してますが、クリーニングしていただければ綺麗になるかもしれません。ジッパーは問題なく使用できます。中古品ですので汚れや変色などご理解ください。
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