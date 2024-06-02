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Tomwood オーバルリング　トムウッド　約18号
商品番号 N43935903563
商品名

Tomwood オーバルリング　トムウッド　約18号
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。使わなくなったので出品します。2013年にノルウェーの首都オスロで誕生したジュエリーブランド『トムウッド』です。洗練されたディテールとスタイリッシュなデザインは、熟練した職人によって一つ一つ丁寧に作られています。メッキ加工をしていないシルバーやゴールドをベースに、天然の鉱石をそれぞれの石の表情に合わせてカットしはめ込むことで、世界に一つしか存在しないジュエリーを生み出しています。コーディネートのアクセントとして名脇役的な存在を放ちます。傷は画像の通りです。サイズ58日本サイズだと18号くらいです！
http://narcologia.ru/goods/freezer742398.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit562886.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild203052.html
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