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THE NORTH FACE ノースフェイススニーカー
商品番号 S23082939552
商品名

THE NORTH FACE ノースフェイススニーカー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,028 円
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商品詳細

こちらの商品は中古品になりますのでご理解頂きましてご検討お願い致します。状態価格でお譲り致します！THENORTHFACEUltraKilowattサイズ:26.5cmカラー:グレー×レッドvibramソール箱無し超軽量モデル『ウルトラキロワット』足裏に優れた反発力のあるペバックスプレートを装備して、ねじれや突き上げを防止。アッパーは通気性の高いウルトラエアメッシュを採用。定価13,000円※つま先部分少々剥がれがあります。　写真6枚目参照THENORTHFACEノースフェイスウルトラキロワットvibramvibramソールスニーカーアウトドアトレイル
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