UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）のセットアップ　ネイビー　48

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UNITEDARROWS（ユナイテッドアローズ）のセットアップ！【カラー】ネイビー 【素材】毛60%、モヘア40%ジャケット 2つボタン【サイズ】48肩幅45㎝、身幅50㎝、袖丈61,5㎝、着丈74,5㎝スラックス【サイズ】48全長サイド計測96cmウエスト（平置き）42cm股上24㎝股下72cm裾幅19,3cm他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください！100523