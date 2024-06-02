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UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）のセットアップ　ネイビー　48
商品番号 N64169206753
商品名

UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）のセットアップ　ネイビー　48
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 15,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNITEDARROWS（ユナイテッドアローズ）のセットアップ！【カラー】ネイビー　【素材】毛60%、モヘア40%ジャケット　2つボタン【サイズ】48肩幅45㎝、身幅50㎝、袖丈61,5㎝、着丈74,5㎝スラックス【サイズ】48全長サイド計測96cmウエスト（平置き）42cm股上24㎝股下72cm裾幅19,3cm他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください！100523
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