ALZUNI ダイヤモンドパイソン　ベルトループ

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商品詳細
アルズニの蛇革のベルトループキーホルダーです。ダイヤモンドパイソンに縁をダブルステッチにしてあるので見た目もゴツくなりホツレにくく長く使えます。 大きめの二重リングが付いてるのでウォレットチェーンやナスカンをつけたり直接鍵などをつけて使えます。コンチョは丸いコイン形コンチョに天然石の土台コンチョに天然石「ラブラドライト」がセットされてます。コンチョだけでも28000円位です。ベルトループもステッチ編みはオーダー品なので高かったです。こちらは中古商品になりますので写真確認と気になる事はコメントお願いします。開いて梱包発送予定です。検索ワード！ウォレットハンガー カスタム バイク乗り アメリカンバイクバイカーズウォレットアメカジ革製品 本革 アリゾナフリーダム SARDサードKC,s、天神ワークス、ビーズ屋公ちゃん、フラッドヘッドFUNNY（ファニー）ALZUNI（アルズニ）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジ カラー···ゴールド系 イエロー系
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