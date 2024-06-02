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ビンゴブラザーズ old ワシの爪 ターコイズ ネックレス
商品番号 O64674618623
商品名

ビンゴブラザーズ old ワシの爪 ターコイズ ネックレス
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 35,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンゴブラザーズのネックレスです。25年以上前に購入。大きめのワシの爪（イーグルクロー）も本物。ターコイズはキャリコレイクのハイグレード。ネックレスのビーズは黒いメロンビーズはバァッファローのツノ。白っぽいものはアメリカ産山珊瑚（今では取れません）。ウルトラレアなオールドのビンゴブラザーズです。ビンゴブラザーズがマークも刻印していなかった時のスペシャルなものです。今では作ることも出来ない素材で作られています。金欠でなくなく出品してますが、解消したらすぐに取りやめます。
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http://narcologia.ru/goods/freezer189898.html
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