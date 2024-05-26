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Y7新品未使用！品の良いブラウンチェック柄ビジネススーツ。洗えるスラックス秋冬春
商品番号 F98983192795
商品名

Y7新品未使用！品の良いブラウンチェック柄ビジネススーツ。洗えるスラックス秋冬春
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上品なブラウンチェック柄、お勧めのビジネススーツです。深みのある生地感でご満足いただける1着かと思います。スラックスはご家庭で洗濯可能なウォッシャブル、経済的です。スタンダードデザインですので安心してお選びいただけます。サイズはY7です。是非ご検討ください。サイズ:Y7素材:ポリエステル70%ウール30％ジャケット(シングル2ボタン、センターベント、背抜き)肩幅46袖丈63着丈75胸囲104胴囲96スラックス(ノータック)ウエスト80股上25わたり33裾幅21.5＊新品ですのでご自身で裾上げをお願いいたします。参考上代:\\39000
http://narcologia.ru/goods/cotton942861.html
http://narcologia.ru/goods/browse501691.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral907232.html
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