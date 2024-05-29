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クロムハーツ　CHベビーファットクロス　純正クラスダイヤ
商品番号 D98147462909
商品名

クロムハーツ　CHベビーファットクロス　純正クラスダイヤ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：CHROMEHEARTSクロムハーツ■商品名：ベイビーファットクロスチャーム(上野のカスタマイズ店にてVSクラスのダイヤ加工済)■商品状態：中古■サイズ：H:約2.4cmxW:約1.0cm■付属品：約40cmボールチェーン(おまけ)、クロムハーツ包装紙、保存袋■カラー：シルバー■素材：SV925、ダイヤモンド(VSクラス)8箇所■外装状態：擦り傷有り■全体状態：小傷・汚れがある中古品。
http://narcologia.ru/goods/update900395.html
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