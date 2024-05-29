クロムハーツ　CHベビーファットクロス　純正クラスダイヤ

■ブランド：CHROMEHEARTSクロムハーツ■商品名：ベイビーファットクロスチャーム(上野のカスタマイズ店にてVSクラスのダイヤ加工済)■商品状態：中古■サイズ：H:約2.4cmxW:約1.0cm■付属品：約40cmボールチェーン(おまけ)、クロムハーツ包装紙、保存袋■カラー：シルバー■素材：SV925、ダイヤモンド(VSクラス)8箇所■外装状態：擦り傷有り■全体状態：小傷・汚れがある中古品。



クロムハーツ CHクロスベビーファットチャームwithパヴェダイヤモンド



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