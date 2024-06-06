Paul smith Suit 国内正規品　ウィンドーペン　イタリア　REDA社

◼️ポールスミス スーツクリーニング済み生地 イタリア REDA社国内正規店購入品サイズ表記 M裏地 フォトプリントしなやかな柔らかい生地着心地軽い●ジャケット着丈×約70.5cm(首～裾)肩幅×約44cm(肩～肩の直線数値)身幅×約43cm(脇下～脇下)袖丈×約60.5cm(肩～袖先)●パンツウエスト×約38cm(平置き数値、6cm出しまで可能)股上×約24cm股下×約72cm(8cm出しまで可能)ワタリ×約30.5cm送料込み#成人式#結婚式#ビジネス#スーツ#セットアップ#ブリティッシュ#ポールスミス#paulsmith



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