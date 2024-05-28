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MARTINE ALI ネックレス マーティン・アリ
商品番号 X61299640539
商品名

MARTINE ALI ネックレス マーティン・アリ
ブランド名 マーティンアリ
特別価格 税込 6,320 円
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商品詳細

購入して1度着用しました。保管にともなう軽微な錆クスミございます。全長47cm(チェーン部のみは38cm)
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