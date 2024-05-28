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新品未使用【PORTER ポーター】スモーキーシリーズ 長財布 デニム ブラック
商品番号 F25148550820
商品名

新品未使用【PORTER ポーター】スモーキーシリーズ 長財布 デニム ブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［ご覧頂きありがとうございます］一年前に購入したものの、使用せずに保管していました。新品未使用で状態は良いです。【ブランド】PORTERポーター吉田カバン【商品内容】スモーキーシリーズ長財布【カラー】ブラック【素材】デニム【付属品】なし【型式番号】【サイズ】約W20cm×H9cmスナップボタン開閉式ファスナー式小銭入れ札入れポケット×4カードポケット×4即購入・値段交渉OK
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