新品未使用【PORTER ポーター】スモーキーシリーズ 長財布 デニム ブラック

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商品詳細
［ご覧頂きありがとうございます］一年前に購入したものの、使用せずに保管していました。新品未使用で状態は良いです。【ブランド】PORTERポーター吉田カバン【商品内容】スモーキーシリーズ長財布【カラー】ブラック【素材】デニム【付属品】なし【型式番号】【サイズ】約W20cm×H9cmスナップボタン開閉式ファスナー式小銭入れ札入れポケット×4カードポケット×4即購入・値段交渉OK
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