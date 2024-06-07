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花井祐介 シルクスクリーン ポスター ハワイ Yusuke Hanai
商品番号 M56511164786
商品名

花井祐介 シルクスクリーン ポスター ハワイ Yusuke Hanai
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雑誌オーシャンズと花井祐介さんとのコラボポスターです。しっかりとした紙にシルクスクリーン印刷です。飾らずに暗所にて保管しておりました。ヤケなど無くきれいだと思いますが、右下角に軽い折れの線見られます(画像7)OCEANS×YusukeHanai''OAHUSURFMAP''2016年シルクスクリーンサイズ:A2(420mm×594mm)イベント限定エディションナンバー・直筆サイン無し※発送の際の保護として額をお付けしますが、額は簡易的な物ですので、おまけ程度にお考え下さい。#YusukeHanai#花井祐介#オーシャンズ#Oceans#BEAMS#ビームス#ピッグアンドルースター#ピッグ＆ルースター#PigandRooster種類...シルクスクリーン
http://narcologia.ru/goods/symmetric804545.html
http://narcologia.ru/goods/procurement297533.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement591499.html

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