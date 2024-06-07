花井祐介 シルクスクリーン ポスター ハワイ Yusuke Hanai

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商品詳細
雑誌オーシャンズと花井祐介さんとのコラボポスターです。しっかりとした紙にシルクスクリーン印刷です。飾らずに暗所にて保管しておりました。ヤケなど無くきれいだと思いますが、右下角に軽い折れの線見られます(画像7)OCEANS×YusukeHanai''OAHUSURFMAP''2016年シルクスクリーンサイズ:A2(420mm×594mm)イベント限定エディションナンバー・直筆サイン無し※発送の際の保護として額をお付けしますが、額は簡易的な物ですので、おまけ程度にお考え下さい。#YusukeHanai#花井祐介#オーシャンズ#Oceans#BEAMS#ビームス#ピッグアンドルースター#ピッグ＆ルースター#PigandRooster種類...シルクスクリーン
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