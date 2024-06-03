WICHARD カラビナ使用　キーホルダー　オリジナルキーリング　新品未使用！

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wichardカラビナ使用 キーチェーン全長12.2cm・WICHARDブラス製ナスカン 5.5cmITALY製・ブラス製 回転カン・ブラス製 オリジナルキーリング HOTELNOMADS\u0026COこちらの商品の燻し加工は時間をかけて仕上げた為に独特な雰囲気、色あいとなっております。金具を洗浄液にてしっかり脱脂を行った後に燻しをいれます。その後フェルト磨きと青バフによる2回の磨きと仕上げの手磨きで時間をかけて仕上げてます。最後に防錆剤につけてコーティングして完成となります。こちらはオリジナル商品となります。よろしくお願いいたします。他のパーツも付けて欲しい等、色々なオーダーに対応いたします。写真8枚目はその他出品している商品となります。ギャングスタービルアイアンハートフラッドヘッドバンソントロフィーネイバーフッドテンダーロインGLADHANDWTAPSRATSCOOTIECHALLENGERリアルマッコイトイズマッコイワコマリアBUCO