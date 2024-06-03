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A690ノースフェイス新品日本未入荷袖ロゴジップジャージ上下セット M
商品番号 H16824435390
商品名

A690ノースフェイス新品日本未入荷袖ロゴジップジャージ上下セット M
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入ＯＫ無言購入OKです。すいませんが値引き交渉はお受けできません★ゴールドウイン出資の韓国法人ゴールドウインコリア（現ヤングワンアウトドアコーポレーション）直営店購入の正規品です★ホワイトレーベル　日本未発売モデル未使用正規品でサイズMです。色表記ワイン　ジャージ素材ポケットは両サイド着丈67.5cm肩幅約45cm袖丈約62cm身幅56cmです。パンツ　ウエストゴム×コードポケット両サイド胴囲78-84cmくらい　股上29cm股下74.5cm腿30cm裾幅17.5cm素材はポリエステル100%です。#thenorthface
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