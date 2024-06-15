アリゾナフリーダム　SV太陽神付きクロストップのみ

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商品詳細
T-Za素材：シルバー(SV925）SIZE約：縦30.8x厚さ1.6x横19.0mm※チェーン別売り商品画像1枚目：通常仕上げ太陽神が中央にある、シンプルなクロストップ。シルバーの太陽神でALLシルバータイプ。使いやすいです。15年前にアリゾナフリーダムで購入材質···シルバーカラー···シルバー
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