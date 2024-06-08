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ワイズ スタッズブレスレット
商品番号 S76020163750
商品名

ワイズ スタッズブレスレット
ブランド名 ワイズフォーメン
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前に神戸の大丸のワイズにて購入した正規品です。着用する機会がほぼなく保管していました。劣化による青サビなどが見受けられます。磨けば使用できるのではないかと思います。groundysyteyohjiyamamotoy-3
http://narcologia.ru/goods/hesitantly339084.html
http://narcologia.ru/goods/waveform491217.html
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