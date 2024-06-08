ワイズ スタッズブレスレット

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商品詳細
20年ほど前に神戸の大丸のワイズにて購入した正規品です。着用する機会がほぼなく保管していました。劣化による青サビなどが見受けられます。磨けば使用できるのではないかと思います。groundysyteyohjiyamamotoy-3
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http://narcologia.ru/goods/waveform491217.html
http://narcologia.ru/goods/approximate22220.html
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◇感謝価格◇希少◇ダブルネーム◇スタッズブレスレット◇ - ブレスレット