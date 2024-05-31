木梨サイクル（木）STARTERコラボ スナップバックキャップ

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商品詳細
新品KinashiCyclexSTARTERコラボスナップバックキャップ（木）サイズ頭周り約57～59cm(アジャスターでサイズ調整可能)カラーネイビー、デニム素材ネイビー:アクリル85%、毛15%デニム:綿100%【STARTER】米国コネチカット州・ニューヘーブンにて1971年に設立され、アメリカの4大スポーツリーグ(MLB、NFL、NBA、NHL)と長年に渡りパートナーシップを結んできた老舗スポーツウェアブランド、STARTER。ファッション性を重視したライフスタイルブランドのエクスクルーシブラインとして、STARTERBLACKLABELが2012年にヨーロッパ限定でスタート。それ以来、注目のプロパティや話題のブランドとコラボレートを重ね、世界中のセレブやアスリートの定番ブランドとなる。スナップバックキャップの先駆者としても知られ、近年では様々なストリートブランドとのコラボで注目を集めている。キナシサイクル
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