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CHROME HEARTS SMALL CROSS クロムハーツ　スモールクロス
商品番号 M19246333831
商品名

CHROME HEARTS SMALL CROSS クロムハーツ　スモールクロス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,286 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSSMALLCROSSブラックレザーです。CHROMEHEARTSを取り扱いしている「BeyondCool大宮マルイ店」にて購入しました。付属品：ショップカード・保存袋クロスは出品時に再度シルバークロスにて磨きました。革紐も状態は良く特に切れている箇所はございません。【素材】シルバー925革紐（ひも）【サイズ】トップ：たて約4.2cm、よこ約2.7cm革ひも：約90cmあくまで中古品であることをご理解の上、購入頂けますと幸いです。材質···シルバー23H1100024
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