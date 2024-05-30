《ポールスミス》新品 英国製上質生地使用 豪華裏地 2Bスーツ S(W76)



美品 ポールスミスコレクション 2Bベージュブラウンストライプスーツ(M ... 美品 ポールスミスコレクション 2Bベージュブラウンストライプスーツ(M ...



美品 REDA社生地】Paul Smith 裏地写真プリント総柄 セットアップ ... 美品 REDA社生地】Paul Smith 裏地写真プリント総柄 セットアップ ...



極美品USED】ダーバン×ロロピアーナ カシミヤ混 高級生地“L'ELITE”使用 ... 極美品USED】ダーバン×ロロピアーナ カシミヤ混 高級生地“L'ELITE”使用 ...



D'URBAN - 高級生地♪ D'URBAN ダーバン テーラードジャケット スーツ ... D'URBAN - 高級生地♪ D'URBAN ダーバン テーラードジャケット スーツ ...



☆新品 訳有【ウエスト太め93！】RICHIESTA リキエスタ / 高級ネイビー ... ☆新品 訳有【ウエスト太め93！】RICHIESTA リキエスタ / 高級ネイビー ...



極美品USED】ダーバン×ロロピアーナ カシミヤ混 高級生地“L'ELITE”使用 ... 極美品USED】ダーバン×ロロピアーナ カシミヤ混 高級生地“L'ELITE”使用 ...



Paul Stuart Men 2023 FALL COLLECTION】「最新コレクション＋私物 ... Paul Stuart Men 2023 FALL COLLECTION】「最新コレクション＋私物 ...



英国製紳士服 オーダーメイドスーツ ジャケット ストライプ柄 焦げ茶 ... 英国製紳士服 オーダーメイドスーツ ジャケット ストライプ柄 焦げ茶 ...



オーダースーツの値段と価格推移は？｜56件の売買データからオーダー ... オーダースーツの値段と価格推移は？｜56件の売買データからオーダー ...



THE SUIT COMPANY - 新品☆ユニバーサルランゲージ CANONICO 高級 ... THE SUIT COMPANY - 新品☆ユニバーサルランゲージ CANONICO 高級 ...



英国サヴィルロウで200年の伝統を誇るスーツブランド「STOVEL&MASON ... 英国サヴィルロウで200年の伝統を誇るスーツブランド「STOVEL&MASON ...



ダブルスーツの魅力とは？シングルスーツとの違いやお洒落に着こなす ... ダブルスーツの魅力とは？シングルスーツとの違いやお洒落に着こなす ...



店舗良い 美品 BROOKS BROTHERS 総裏地 2ボタン ダークグレー スーツ ... 店舗良い 美品 BROOKS BROTHERS 総裏地 2ボタン ダークグレー スーツ ...



ほぼ未使用【ISETAN MEN'S】別注最高級英国生地 スリムストライプ ... ほぼ未使用【ISETAN MEN'S】別注最高級英国生地 スリムストライプ ...



ギフトラッピングバッグ＆送料無料】【Merfirge】ハリスツイード ... ギフトラッピングバッグ＆送料無料】【Merfirge】ハリスツイード ...

《ポールスミス》新品定価132,000円英国製上質生地使用豪華裏地オルタネイトストライプ2BスーツセットアップビジネスS(W76)A8048商品説明★ブランド PaulSmithポールスミス★商品名 スーツ★サイズ Sサイズ平置き《ジャケット》着丈69cm身幅47cm肩幅40cm袖丈61cm《パンツ》ウエスト76cm股上24.5cm股下87cm腿幅(股下10cm位置)25.5cm裾幅17.5cm※多少の誤差はご了承下さい。★色 ネイビー系 ※画像にて確認下さい★素材 ☆ジャケット《表地》毛100%《裏地》キュプラ☆パンツ《表地》毛100%《裏地》キュプラ★定価 132,000円(税込)★状態 新品未使用★コメント★英国を代表する服地メーカーのDormeuil社の代表作「AMADEUS365」を使用したシングル2Bスーツ。「AMADEUS365」は365日シーズンを問わず着用可能。流行に左右されないクラシックさを大切にしたプレステージ服地であり、光沢と艶、優雅なしなやかさと耐久性を兼ね備えております。裏地もポールスミスらしい豪華なデザインに仕上がっています。内タグスタンプ印字ありです。2つ釦袖先4つ釦内ポケット2つ総裏地サイドベント仕様※この商品は裾上げがされておりませんので予めご了承くださいませ。こちらの商品は(株)ジョイックスコーポレーションの新品展示品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ポールスミス#スーツ#セットアップ