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《ポールスミス》新品 英国製上質生地使用 豪華裏地 2Bスーツ S(W76)
商品番号 V69825189432
商品名

《ポールスミス》新品 英国製上質生地使用 豪華裏地 2Bスーツ S(W76)
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《ポールスミス》新品定価132,000円英国製上質生地使用豪華裏地オルタネイトストライプ2BスーツセットアップビジネスS(W76)A8048商品説明★ブランド　　　　PaulSmithポールスミス★商品名　　　　　スーツ★サイズ　　　　　Sサイズ平置き《ジャケット》着丈69cm身幅47cm肩幅40cm袖丈61cm《パンツ》ウエスト76cm股上24.5cm股下87cm腿幅(股下10cm位置)25.5cm裾幅17.5cm※多少の誤差はご了承下さい。★色　　　　　　　ネイビー系　※画像にて確認下さい★素材　　　　　　☆ジャケット《表地》毛100%《裏地》キュプラ☆パンツ《表地》毛100%《裏地》キュプラ★定価　　　　　　132,000円(税込)★状態　　　　　　新品未使用★コメント★英国を代表する服地メーカーのDormeuil社の代表作「AMADEUS365」を使用したシングル2Bスーツ。「AMADEUS365」は365日シーズンを問わず着用可能。流行に左右されないクラシックさを大切にしたプレステージ服地であり、光沢と艶、優雅なしなやかさと耐久性を兼ね備えております。裏地もポールスミスらしい豪華なデザインに仕上がっています。内タグスタンプ印字ありです。2つ釦袖先4つ釦内ポケット2つ総裏地サイドベント仕様※この商品は裾上げがされておりませんので予めご了承くださいませ。こちらの商品は(株)ジョイックスコーポレーションの新品展示品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ポールスミス#スーツ#セットアップ
http://narcologia.ru/goods/slide979687.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper405509.html
http://narcologia.ru/goods/peroration454515.html
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