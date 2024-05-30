DIOR HOMME ディオール オム ビー 蜂 デザインメンズネックレス ...

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ご覧頂きありがとうございます(´∀｀)私物、不用品を出品しています。●48時間以内の即日配送！●即購入可能！●全品送料込み！●フォローの方優先お値引き！●クリーニング済み★ハイブランド品の出品について★ハイブランド品は個人使用目的ですべて正規ショップでのみ購入しております。セレクトショップなどで購入したものは一切ありません。まして中古品を購入したものもありません。正規ショップ又はバイマで新品を購入したもののみ出品しております。万が一100％あり得ませんが、ご心配になる方もいらっしゃると思いますので「偽物」であった場合は誠心誠意対応させて頂き全額を無条件で返金させて頂きます。★商品状態中古品です。おそらく日本未入荷デザインかと思います。かなり希少デザインになります。★購入場所フランスパリディオールサイズヘッド 直径2.5cmチェーン長さ58-60cm素人寸法です。あくまで私の判断で商品状態を記入しています。1度人の手に渡ってあることをご理解の上ご購入お願いします！