ノースフェイス キャップ 帽子 NF0A5FXM レディース 黒 S/M

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商品詳細
[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。つばは折ませんが平べったくしての発送になります。型崩れしにくい素材になりますが神経質な方はご遠慮下さい。＊ご希望の方はプラス300円でダンボール発送(定形外郵便)もお受けつけ致します。#newjjerass←タップして⚠️新しい順を選択⚠️すると出品中の全てのキャップが閲覧可能です。#sspp＠ノース←タップして⚠️新しい順を選択⚠️すると出品中の全てのノースフェイスが閲覧可能です。■ブランド/THENORTHFACEWHORIZONHAT■素材/ポリエステル100%■カラー/BLACK(ブラック)■サイズS/M頭囲55～57cm ツバ約7cm後ろ部分のストレッチの効いた素材によりサイズ幅が広がります。
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