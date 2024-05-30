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WIND AND SEA Varsity Jacket BEYOUTH XL
商品番号 J62454392895
商品名

WIND AND SEA Varsity Jacket BEYOUTH XL
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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サイズ
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商品詳細

新品未使用★洗濯ラベルがカットされております。★袖に点々と汚れが付いているため、格安にて出品させて頂いております。WINDANDSEAウィンダンシースタジャン刺繍パイルロゴ即完売ユニセックス入手困難ブランド・メーカー:WINDANDSEAサイズXL肩幅:52袖丈:65身幅:60着丈:73☆素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。
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