goro's ゴローズ 18金太陽メタル小

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商品詳細
goro'sゴローズ18金太陽メタル小です。他に出品中のメタル小と一緒に6年前に原宿のデルタワンで購入しました。ギャランティーカードは紛失してしまいましたが、確実にデルタワンで購入しました。状態は比較的良いと思います。※最近コンビニ、ATM支払いの方による悪質なキャンセルが相次いでいます。その為、コンビニ、ATM支払いの方はご購入をお控えください。値下げについてですが、値下げは出来かねますので、値下げの質問はお控えください。また、他でも出品している為、突然出品を取り消す場合がありますのでご了承ください。#ゴローズ#goro's#タタキ小#メタル小材質···シルバー材質···ゴールドカラー···ゴールド
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