電熱グローブ ヒーター手袋 バイク用

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A00904＄＄5792【3段階温度調節】温度調節は高温、中温、低温3段階があり、簡単に調整することができます。赤い【約55°】白い【約50°】青い【約45°】ウィンタースポーツ、雪かき、ツーリング、通勤、通学時に指先から温まる強い厳冬を乗り切るマストアイテム。[指先部分には発熱線がなく、発生した熱は手のひらから伝わります]。【高性能防水】従来の防水材料と違って、高性能防水素材をつかっております。驚きの防水性能を味わいましょう。【密封構造】冷気、雪をシャットアウトする調節ベルト、ストラップが付いており、それぞれ手首、入れ口を、お好みに合わせてしっかりと絞めることができ、手袋内の暖気を密封します。【冬のアウトドアに最適】寒い日で手を暖かく保つために、ヒーター手袋をご使用いただけます。スキー、サイクリング、ランニング、釣り、運転、乗馬、ウィンターキャンプなど、冬のアウトドアに最適しています。