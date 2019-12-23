ジミーチュウ　JIMMY CHOO 長財布　黒

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商品詳細
ジミーチュウ 長財布カラー…ブラック 使用していましたが、状態は綺麗だと思います。中古品であることをご理解いただける型にお譲りしたいです。購入時の箱や袋はありませんが丁寧に梱包して郵送いたします。
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