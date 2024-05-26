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47ブランド フォーティセブン キャップ MVP ドジャース カーキ×ホワイト
商品番号 H52073744305
商品名

47ブランド フォーティセブン キャップ MVP ドジャース カーキ×ホワイト
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 1,546 円
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商品詳細

‘47フォーティセブン一覧→#mgmf33369！注意事項！※こちらの商品はお安くお届けするため、ネコポスにて発送させていただきます。厚さ2.5センチの箱にいれての発送となりますので、必ずご理解の上ご購入ください。■ブランド/'47BRANDMVPCAP■素材/85%アクリル15%ウール■サイズ/ONESIZE(ワンサイズ)■寸法/頭周り約55cm-61cmツバ約7cm※多少の誤差ご了承下さい■チーム・カラー/ドジャース(カーキ×ホワイト)※すべての’47キャップにブランドロゴシールと正規ホログラムシールが付いています。
http://narcologia.ru/goods/contemplate826377.html
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