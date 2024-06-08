未使用 shiki-fu レザー パスケース 名刺入れ カードケース 牛革

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商品詳細
未使用shiki-fuレザーパスケース名刺入れカードケース牛革以前都内百貨店のレザークラフト展で購入したものになります。長野県の工房【詩季風】という国内メーカーのものだったと思います。艶のある上質なレザーを使ったカードケースです。使い込むほどに風合いが増し、さらにアメ色にエイジングを楽しめると思います。マチのあるケース部分は立体的で、高い技術で作られています。表の両サイドの革が補強の意味だけでなく、デザインにもなっています。無駄な装飾や金具も使っておらず、シンプルですが長くお使いいただけるお品だと思います。カードポケット×3、マチありポケット×1素材牛革サイズ約11cm×7cm×2cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。#CACAO95財布革小物など雑貨未使用の美品と思いますが、天然皮革の自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。また、写真は色味を完璧には再現できませんので、ご了承ください。ご理解の上よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/Persia504388.html
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