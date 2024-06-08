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【入手困難モデル】ステューシー　刺繍ロゴ入　レオパード柄ボアジャケット　12
商品番号 W98348964647
商品名

【入手困難モデル】ステューシー　刺繍ロゴ入　レオパード柄ボアジャケット　12
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 15,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割始めました♪フォローして頂いた方限定〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜→1000円引きコメント欄より「購入希望」とお知らせお願いします#古着のわかばやしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランドSTUSSY/ステューシー●商品名ボアフリースジャケット●商品説明・特徴・刺繍ロゴ　ストックロゴ・レオパード　ヒョウ柄●サイズ表記12(USレディースXL)L〜XL程度●平置採寸　(cm)着丈　約71身幅　約66肩幅　約59袖丈　約57●素材ポリエステル●状態古着多少の使用感ありますが目立った傷汚れありませんフリース抜けあり(画像14)●カラーベージュ/ブラウン/ブラックレオパード　総柄★即購入OK★送料込★値下げコメント歓迎★他にもシュプリームやステューシーなどのストリートブランドからヒステリックグラマーやナイキ・アディダスなど出品しております！90sやレアな商品もありますのでよろしければご覧下さい↓↓#古着のわかばやし310050
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