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- HiHi Jets作間龍斗 アクスタ第1弾～第6弾・公式写真39枚
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商品詳細
グッズ整理の為出品致します。アクスタ、写真ともに外に持ち出したことはないです。写真は普段アルバムケースに入れ保管しています。アクスタ、写真ともに照明や日が当たる場所には置いていませんので、日焼けもほとんどありません。明確ではないですがおそらく主に2019年～22年の写真です！自担では無いので気に入った写真だけを購入していました。アクスタはプチプチに包み、写真は1枚ずつスリーブに入れ発送いたします！まとめて購入してくださる方が優先ですが、希望内容によってはバラ売りも検討いたします！また、画像では分かりづらい箇所もあるかと思いますので、気になる点はお気軽にコメントにてご相談くださいませ(ᴖ·̫ᴖ)
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