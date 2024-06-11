STUDIO desimo 二つ折り財布 レザー 黒 未使用品

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カラー···ブラックインナーカラー…ブラック柄・デザイン···その他(型押し)財布形···二つ折り表素材···牛床革(ステアリングレザー)内側…合成皮革こちらはスタジオデシモ(STUDIOdesimo)の二つ折り財布です。「常にモルフォから発信する商品は、お客様に驚きと感動を与え、新しい発見をしてもらうことを第一に考えております。そしてモルフォの商品に一生興味を持っていただくために、お客様を裏切らないデザイン、クオリティーを常に追求し続けてゆきます。スタジオ・デシモは、そんなモルフォのもの作りの姿勢と想いを込めたブランドです。」～メーカーHPより～サイズは横12cm、縦9.5cm、厚さ3cmです。中にはお札が入るスペースが2箇所、スナップボタン付きの小銭入れが1箇所、カード類は6枚収納可能とコンパクトながら機能的な作りです。重さは約80g、スリムで薄型かつ軽量で持ち運びがしやすいお財布です。素材は牛床革(ステアリングレザー)でカラーはブラック、インナーのカラーもブラックです。表素材は車のハンドル用として開発された革素材に、スタジオデシモオリジナル・ガレージ型押しを施したものと細かなシボの型押しをコンビネーションで使用しており、耐光性や耐熱性、グリップ性に大変優れた素材です。新品・未使用品のため傷などはなく保存状態は良好です。シンプルで男性女性問わず使って頂けるデザインで、箱が付属しています。どうぞよろしくお願い致します。財布ウォレット二つ折り多機能薄型スリムコンパクト個性的ブランドメンズレディース革皮本革黒カーボンお洒落箱付き美品新品正規購入時の金額¥6,800